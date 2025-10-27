Clément Grenier décroche son premier diplôme d’entraîneur

À 34 ans, Clément Grenier prépare tranquillement sa reconversion. Ancien joueur de l’Olympique Lyonnais passé par Rennes, Majorque et Santander, l’ex-milieu de terrain, qui officie également comme consultant sur Canal+, vient de décrocher son premier diplôme de coach.

«Diplôme d’Entraîneur UEFA A validé. Une étape importante dans mon parcours d’entraîneur. Toujours la même passion, la même ambition et cette volonté d’aller le plus loin possible», a-t-il posté sur son compte X.