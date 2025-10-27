Menu Rechercher
Commenter

Clément Grenier décroche son premier diplôme d’entraîneur

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Clément Grenier lors du match OL-Rennes @Maxppp

À 34 ans, Clément Grenier prépare tranquillement sa reconversion. Ancien joueur de l’Olympique Lyonnais passé par Rennes, Majorque et Santander, l’ex-milieu de terrain, qui officie également comme consultant sur Canal+, vient de décrocher son premier diplôme de coach.

La suite après cette publicité
Clément GRENIER
Diplôme d’Entraîneur UEFA A validé.
Une étape importante dans mon parcours d’entraîneur.
Toujours la même passion, la même ambition et cette volonté d’aller le plus loin possible.
@FFF @UEFA
Voir sur X

«Diplôme d’Entraîneur UEFA A validé. Une étape importante dans mon parcours d’entraîneur. Toujours la même passion, la même ambition et cette volonté d’aller le plus loin possible», a-t-il posté sur son compte X.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Clément Grenier

En savoir plus sur

Clément Grenier Clément Grenier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier