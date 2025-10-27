Une légende de Valence et ancien joueur du Real Madrid vient de décéder

José Manuel Ochotorena, ancien gardien de but espagnol, est décédé ce lundi à l’âge de 64 ans des suites d’une maladie. Il s’était illustré au Real Madrid, remportant une Coupe de la Ligue, trois championnats d’Espagne et deux Coupes de l’UEFA, avant de connaître sa meilleure période au Valencia CF, où il avait terminé vice-champion d’Espagne lors de la saison 1988-1989 et remporté le Trofeo Zamora du meilleur gardien du championnat. Ses performances lui avaient également valu une sélection pour la Coupe du monde 1990 en Italie. Il a ensuite terminé sa carrière au Tenerife, au Racing de Santander et au Logroñés.

La suite après cette publicité

Après sa carrière de joueur, Ochotorena s’était consacré à l’entraînement des gardiens, d’abord à Valence puis à Liverpool avec Rafael Benítez, avant de collaborer pendant plus de vingt ans avec la sélection espagnole, préparant les gardiens pour la Coupe du monde 2010 et les Euros 2008 et 2012. Il avait contribué à former des portiers de renom comme Iker Casillas, Víctor Valdés ou David De Gea. Le club valencian le décrit comme une « légende de notre club et un référent du football espagnol », hommage à une carrière exceptionnelle sur et en dehors du terrain.