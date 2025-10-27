La FIFPRO dévoile ses 26 nommés pour son onze de l’année 2025 avec CR7 et Messi

Comme chaque année, la FIFPRO dévoile ses nommés pour son onze type de l’année qui vient de se dérouler. Ainsi, 26 joueurs ont été présélectionnés pour former un onze qui sera dévoilé le 3 novembre prochain après des votes de joueurs issus du monde entier. L’an dernier, Emiliano Martínez avait été le gardien titulaire derrière Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Ruben Dias et William Saliba en défense. Rodri était épaulé par Jude Bellingham et Toni Kroos au milieu. Enfin, Erling Haaland était accompagné par Vinícius Júnior et Lamine Yamal en attaque. Cette fois, trois gardiens ont été nommés avec Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid) et Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain et Manchester City) pour une place. En défense, quatre places seront à pourvoir parmi Trent Alexander-Arnold (Liverpool et Real Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelone), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), William Saliba (Arsenal) et Virgil van Dijk (Liverpool).

Pour ce qui est du milieu de terrain, les trois postes concernent huit nommés avec Jude Bellingham (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City et Naples), Luka Modríc (Real Madrid et AC Milan), João Neves (Paris Saint-Germain), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (FC Barcelone), Federico Valverde (Real Madrid) et Vitinha (Paris Saint-Germain). Enfin en attaque, il y a quelques surprises avec les présences notamment de Lionel Messi (Inter Miami) et Cristiano Ronaldo (Al-Nassr). Les deux légendes du football sont parmi les huit attaquants qui se battent pour trois places. Face à eux, on retrouve le Ballon d’Or Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Raphinha (FC Barcelone), Mohamed Salah (Liverpool) ainsi que Lamine Yamal (FC Barcelone).