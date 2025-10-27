Lamine Yamal va se faire un cadeau à 11 M€

Lamine Yamal a vécu un week-end pas spécialement très agréable. Après avoir fait monter d’un cran la pression autour du Clasico avec ses déclarations polémiques, la star du FC Barcelone est passée totalement à côté du Clasico perdu par les Blaugranas (1-2). En dehors du terrain, par contre, ça va mieux. El Pais assure en effet que le joueur et sa compagne, Nicki Nicole, devraient bientôt emménager dans leur cocon luxueux.

Le journal espagnol assure que Lamine Yamal serait sur le point de racheter la villa de Shakira et Gerard Piqué. Le bien, situé à Esplugues de Llobregat, est en vente depuis 2022, juste après la séparation de la chanteuse colombienne et de l’ancien défenseur du Barça. Construit sur un terrain de 3800 m2, le complexe se compose d’une maison principale et de deux autres maisons. L’ensemble de la propriété comprenait une piscine extérieure et intérieure, un court de tennis, une salle de sport, une cave à vin et un studio d’enregistrement. Un bien qui pourrait être vendu en échange de 11 M€.