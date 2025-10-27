Menu Rechercher
Les joueurs du Real Madrid se sont moqués de Lamine Yamal dans le vestiaire

Vinicius Jr et Lamine Yamal @Maxppp
Real Madrid 2-1 Barcelone

Battu hier 2-1 lors du Clàsico par le Real Madrid, Lamine Yamal (18 ans) a vécu une rencontre compliquée. Critiqué par la presse espagnole, il a aussi eu une altercation au cours de la rencontre avec Vinícius Júnior et Dani Carvajal. Une situation tendue dont le vestiaire madrilène a pu se gargariser.

Déjà auteur de propos polémiques envers le Real Madrid avant la rencontre, Lamine Yamal a été au cœur des célébrations du Real Madrid. Selon El Chiringuito, la phrase la plus répétée dans le vestiaire du Real Madrid après la victoire du Clásico était la suivante : « merci Lamine ! » De quoi déjà lancer la rivalité en vue du prochain Clàsico entre les deux équipes.

