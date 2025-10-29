Menu Rechercher
Napoli : Kevin De Bruyne opéré avec succès

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Kevin De Bruyne sort sur blessure @Maxppp

Victime d’une lésion grave du biceps fémoral de la cuisse droite lors du choc face à l’Inter (3-1), Kevin De Bruyne (34 ans) devrait être éloigné des terrains entre quatre et cinq mois. Aujourd’hui, le milieu belge s’est fait opérer et tout s’est très bien passé.

Official SSC Napoli
Nota medica | De Bruyne 👇
«Comme prévu, Kevin De Bruyne a subi aujourd’hui une intervention chirurgicale à Anvers suite à une lésion grave du biceps fémoral de la cuisse droite. L’opération s’est parfaitement déroulée. De Bruyne, assisté pendant l’opération par le responsable du staff médical azzurro, le Dr Raffaele Canonico, poursuivra la première phase post-opératoire de sa rééducation en Belgique», indique le communiqué publié sur le site officiel des Partenopei.

Serie A
Naples
Kevin De Bruyne

Serie A Serie A
Naples Logo SSC Naples
Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne
