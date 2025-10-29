Napoli : Kevin De Bruyne opéré avec succès

Victime d’une lésion grave du biceps fémoral de la cuisse droite lors du choc face à l’Inter (3-1), Kevin De Bruyne (34 ans) devrait être éloigné des terrains entre quatre et cinq mois. Aujourd’hui, le milieu belge s’est fait opérer et tout s’est très bien passé.

La suite après cette publicité

«Comme prévu, Kevin De Bruyne a subi aujourd’hui une intervention chirurgicale à Anvers suite à une lésion grave du biceps fémoral de la cuisse droite. L’opération s’est parfaitement déroulée. De Bruyne, assisté pendant l’opération par le responsable du staff médical azzurro, le Dr Raffaele Canonico, poursuivra la première phase post-opératoire de sa rééducation en Belgique», indique le communiqué publié sur le site officiel des Partenopei.