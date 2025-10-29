Le Real Madrid gagne une bataille pour la Super League

Le Real Madrid n’en a pas fini avec la Super League. Rappelez-vous, lorsque le club merengue, accompagné par d’autres formations européennes, avait exprimé son désir de créer une nouvelle ligue européenne, au détriment de la Ligue des Champions de l’UEFA, jugée obsolète et surtout pas assez rémunératrice. L’instance européenne avait réussi à contrer le projet, et la bataille se poursuit depuis devant les tribunaux, puisque le Real réclame notamment des indemnités suite à l’abandon précoce du projet. Et la dernière décision en date n’est pas en faveur de l’UEFA et des instances espagnoles, comme indiqué par un communiqué du Real Madrid.

La suite après cette publicité

« Le Real Madrid CF se réjouit que le tribunal provincial de Madrid ait rejeté les recours déposés par l’UEFA, la RFEF et la LALIGA, confirmant ainsi que l’UEFA, dans le cadre de la Super League, a gravement enfreint les règles de la libre concurrence de l’Union européenne, conformément à l’arrêt de la CJUE, en abusant de sa position dominante. Cette décision ouvre la voie à la réclamation des dommages substantiels subis par le club. Le Real Madrid indique également avoir eu de nombreuses discussions avec l’UEFA tout au long de l’année 2025 afin de trouver des solutions, sans parvenir à aucun engagement concernant une gouvernance plus transparente, la viabilité financière, la protection de la santé des footballeurs et l’amélioration de l’expérience des supporters, notamment par le biais de modèles de diffusion gratuits et accessibles dans le monde entier, comme ce fut le cas lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA. En conséquence, le club annonce qu’il continuera à œuvrer pour le bien du football mondial et de ses supporters, tout en demandant à l’UEFA des indemnités pour les dommages substantiels subis », peut-on lire.