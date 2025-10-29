Lorient - PSG : les compositions probables

Une journée en semaine. Voilà ce que nous propose la LFP pour cette 10e journée de Ligue 1. Honneur au champion en titre qui se rend du côté du Moustoir pour défier Lorient à 19h. Quatre jours après sa victoire à Brest, l’air de la Bretagne sied bien aux Parisiens, qui devraient une nouvelle fois voir leur entraîneur faire tourner en partie l’effectif ce soir alors qu’ils sont en plein dans une grosse série de matchs.

La suite après cette publicité

Dans le but, il n’y a pas de turn-over prévu, ce sera donc Chevalier et pas Safonov, même si ce dernier commence à trouver le temps long. En défense, Hakimi sera laissé au repos pour titulariser Mayulu à cette position de latéral droit. Mendes est annoncé de l’autre côté pour mieux entourer la charnière centrale Marquinhos-Pacho. Le premier démarre pour la première fois depuis Marseille, le second pourrait être en balance avec Beraldo.

Première titularisation depuis leur blessure pour Marquinhos et Dembélé

Au milieu aussi il y aura du changement. Lee et Doué sont attendus pour épauler Vitinha, alors que Fabian Ruiz est toujours absent. João Neves fait lui son retour dans le groupe depuis sa blessure contre l’Atalanta. Ousmane Dembélé devrait lui réintégrer le onze pour la première fois depuis son problème physique. Luis Enrique l’alignerait dans l’axe, avec Kvaratskhelia à sa gauche. Le jeune Mbaye compléterait le trio offensif.

La suite après cette publicité

De son côté, Lorient est en manque de points avec seulement deux victoires depuis le début de la saison. Mvogo va débuter comme gardien, protégé par une défense à 5 sans doute composée de Mvuka et Kouassi sur les ailes, et un trio dans l’axe avec Silva, Talbi et Yongwa. Le duo Abergel-Cadiou sera chargé d’opérer comme double pivot pour laisser un trio d’attaque composé de Karim et Makengo sur les côtés, et Bamba comme avant-centre.