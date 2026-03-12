Menu Rechercher
PSG : QSI veut acquérir une franchise de NBA !

Par Josué Cassé
Nasser Al-Khelaifi @Maxppp

Actionnaire principal du PSG, Qatar Sports Investments veut étendre son empire. Comme l’a indiqué un porte-parole à l’AFP, la maison-mère du club de la capitale s’active actuellement pour acquérir une équipe dans la future NBA Europe. QSI et ses partenaires sont même d’ores et déjà «activement engagés dans le processus d’enchères», a déclaré cette source. «Ce n’est pas le club de foot PSG qui fait une enchère pour une équipe de basket, c’est QSI en tant qu’investisseur qui cherche à créer une franchise de basket dans la ville de Paris», a-t-elle précisé.

De son côté, L’Equipe précise que QSI a entamé des discussions avec le Paris Basketball ou Levallois pour servir de base à cette future franchise. Le quotidien précise également que racheter une équipe déjà existante et récupérer ses droits sportifs est une option envisagée. Pour autant, rien n’a encore été tranché.

