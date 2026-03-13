Ligue 1
L1 : le groupe de l’OM pour affronter Auxerre
@Maxppp
L’OM accueille l’AJ Auxerre ce vendredi soir en ouverture de la 26e journée de L1. Habib Beye ne pourra pas compter sur un groupe au complet, avec les absences de Leonardo Balerdi et de Nayef Aguerd.
Olympique de Marseille @OM_Officiel – 09:32
🗒️ 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #OMAJAVoir sur X
Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens retenus par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 🇸🇳 pour la réception d’Auxerre ce soir à l’@orangevelodrome !🔥
Ce dernier s’est fait opérer ces derniers jours dans l’espoir de revenir d’ici la fin de la saison. Bilal Nadir manque au milieu de terrain et tout le monde est présent en attaque.
