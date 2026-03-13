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0 - 0
23'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 26e journée
Marseille
0 - 0
23'
Auxerre
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
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Côtes du match 1 1.45 N 4.00 2 7.25 betclic Bonus 100€
Classement live 3 Marseille 47 16 Auxerre 20
Possession 59% Marseille Auxerre
Compositions Marseille 3-4-1-2 Auxerre 4-4-2
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Prono

Qui va gagner ?
OM
NUL
AJA
1 1.45 N 4 2 7.25
474 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Fautes subies
#1 Logo AJ Auxerre Sékou Mara 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Marseille Geoffrey Kondogbia 5/6 83%
Duels gagnés (%)
#1 Logo AJ Auxerre Sékou Mara 0/4 0%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
57% 31% 11%
Série en cours
V
D
V
D
N
N
N
D
V
N
Rencontres précédentes
50% 15 Victoires 23% 7 Nuls 27% 8 Victoires

Blessures & suspensions

Quinten Timber Quinten Timber Inconnu Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure musculaire Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Bilal Nadir Bilal Nadir Coup Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à l'aine Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup
Oussama El Azzouzi Oussama El Azzouzi Ischio-jambiers Kévin Danois Kévin Danois Blessure à la cuisse Telli Siwe Telli Siwe Blessure au pied Romain Faivre Romain Faivre Inconnu Sékou Mara Sékou Mara Blessure à la cheville Fredrik Oppegård Fredrik Oppegård Blessure à la cheville Lasso Coulibaly Lasso Coulibaly Coup Lassine Sinayoko Lassine Sinayoko Accumulation de cartons jaunes

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Nino 16:47 Tu parles de rat, est ce que tu es passé devant un mirroir récemment ?? 1 Répondre
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Match Marseille - Auxerre en direct commenté

26e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 13 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Auxerre (Ligue 1 McDonald's, 26e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 26e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Auxerre. Ce match aura lieu le vendredi 13 mars 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Auxerre.

On en parle

Arbitres

Marc Bollengier arbitre principal
0.3
3.9
Moyenne de cartons par match sur 13 matchs arbitrés
Thomas Luczynski arbitre assistant
Yannick Boutry arbitre assistant
Guillaume Paradis quatrième arbitre
Julien Schmitt arbitre VAR
Willy Delajod arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Orange Vélodrome Marseille
Orange Vélodrome
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 67394
  • Affluence moyenne : 40578
  • Affluence maximum : 66312
  • % de remplissage : 60

Match en direct

Date 13 mars 2026 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 26
Diffusion Ligue 1+
Code OM-AJA
Zone France
Équipe à domicile Olympique de Marseille
Équipe à l'extérieur Auxerre
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Auxerre en France ?

Le match est à suivre en direct le 13 mars 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Auxerre ?

Olympique de Marseille : le coach H. Beye a choisi une formation en 3-4-1-2 : G. Rulli, F. Medina, C. Egan-Riley, B. Pavard, Igor Paixão, G. Kondogbia, P. Højbjerg, T. Weah, Q. Timber, P. Aubameyang, M. Greenwood.

Auxerre : de son côté, l'équipe dirigée par C. Pélissier évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : D. Léon, C. Akpa, B. Okoh, S. Diomandé, L. Sy, F. Oppegård, E. Owusu, K. Danois, J. Casimir, D. Loader, S. Mara.

Qui arbitre le match Marseille Auxerre ?

Marc Bollengier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Marseille Auxerre ?

Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.

Quelle est la date et l'heure du match Marseille Auxerre ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 mars 2026, coup d'envoi 20:45.

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