Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Marseille - Auxerre en direct commenté
26e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 13 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Auxerre (Ligue 1 McDonald's, 26e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 26e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Auxerre. Ce match aura lieu le vendredi 13 mars 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Auxerre.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Auxerre en France ?
Le match est à suivre en direct le 13 mars 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Auxerre ?
Olympique de Marseille : le coach H. Beye a choisi une formation en 3-4-1-2 : G. Rulli, F. Medina, C. Egan-Riley, B. Pavard, Igor Paixão, G. Kondogbia, P. Højbjerg, T. Weah, Q. Timber, P. Aubameyang, M. Greenwood.
Auxerre : de son côté, l'équipe dirigée par C. Pélissier évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : D. Léon, C. Akpa, B. Okoh, S. Diomandé, L. Sy, F. Oppegård, E. Owusu, K. Danois, J. Casimir, D. Loader, S. Mara.
- Qui arbitre le match Marseille Auxerre ?
Marc Bollengier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Marseille Auxerre ?
Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.
- Quelle est la date et l'heure du match Marseille Auxerre ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 mars 2026, coup d'envoi 20:45.