Match Marseille - Auxerre en direct commenté

26e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 13 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Auxerre (Ligue 1 McDonald's, 26e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 26e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Auxerre. Ce match aura lieu le vendredi 13 mars 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Auxerre.