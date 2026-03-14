OM : la grande annonce d’Habib Beye sur Gouiri et Aubameyang

Hier soir, l’OM s’est imposé sur la plus petite des marges face à l’AJ Auxerre (1-0). À l’issue de la rencontre, en conférence de presse, Habib Beye s’est notamment exprimé sur l’animation offensive de son équipe et la possibilité d’associer prochainement Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri dès le coup d’envoi. L’entraîneur marseillais n’a pas fermé la porte à cette option, bien au contraire. « On est très proche de voir Aubam’ et Amine démarrer ensemble. Quand vous avez deux attaquants de cette qualité, il n’y a pas de souci par rapport à ça », a-t-il expliqué, laissant entendre que cette association pourrait rapidement voir le jour.

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Le technicien des Phocéens a toutefois rappelé que la gestion physique de l’ancien Rennais restait un facteur important dans ce choix. « Quand je suis arrivé, Amine s’est blessé à Brest. Ensuite il est revenu très tard et on lui a donné 30 minutes contre Toulouse. Même si l’arrêt a été court, il faut qu’athlétiquement il retrouve le rythme », a précisé Habib Beye. Auteur du but de la victoire face aux Bourguignons, Amine Gouiri semble néanmoins se rapprocher d’une titularisation aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang.