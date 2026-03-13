Barça : ça se complique pour Julián Álvarez

Et si le dossier Julián Álvarez était finalement sans queue ni tête en Catalogne ? Pour le moment, rien ne semble s’éclairer dans l’affaire reliant le joueur de l’Atlético de Madrid au FC Barcelone. Alors que Robert Lewandowski va bientôt souffler sa trente-huitième bougie en pointe de l’attaque, les discours se forment, puis les fausses alertes prennent le dessus. Après la victoire contre Tottenham en Ligue des Champions cette semaine (5-2), Álvarez avait même laissé planer le doute sur son avenir. « Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait jamais. Tu me poses une question qui sera reprise partout ». La presse espagnole avait rapidement embrayé, alors que le clan du joueur avait accusé l’actuel troisième du championnat.

La suite après cette publicité

Désormais, des informations révélées par Mundo Deportivo continuent de laisser quelques doutes sur les chances de son arrivée, ou pas, en Catalogne. La source explique que Julián est très apprécié par la direction sportive, car c’est un attaquant doté d’un excellent sens du but, un bon joueur de combinaison, technique et capable de décrocher et de s’excentrer. Cependant, les contraintes financières sont claires : si le club respecte enfin la règle du plafond salarial fixé par la Liga, il ne souhaitera pas débourser plus de 100 millions d’euros — primes fixes et variables comprises — pour un avant-centre. L’Argentin n’est pas un titulaire indiscutable sous les ordres de Diego Simeone, et leur entente n’est pas optimale. Dans ce contexte, s’il décide de venir jouer au Barça, il devra se battre pour obtenir son transfert. Affaire à suivre…