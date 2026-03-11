Le clan de Julian Alvarez accuse l’Atlético de Madrid !

Hier soir, l’Atlético de Madrid a vécu une très belle soirée de Ligue des Champions en cartonnant Tottenham 5 buts à 2. Le huitième de finale aller des Colchoneros a toutefois été « gâché » par les déclarations de leur buteur vedette, Julian Alvarez. Souvent annoncé dans le viseur du FC Barcelone, voire même du PSG, l’Argentin s’est montré plus qu’évasif lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il se voyait à l’Atlético la saison prochaine.

« Je ne sais pas, je ne sais pas… Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait jamais. Tu me poses une question qui sera reprise partout… Je suis heureux ici, je n’ai jamais dit du mal du club, je n’ai jamais rien dit.» L’international albiceleste a bien tenté de se rattraper à la fin de sa réponse, mais le mal était fait. Depuis hier, lui et son entourage se font énormément chahuter en Espagne. Sous contrat jusqu’en 2030, Alvarez a-t-il ouvert la porte à un départ ou s’agit-il d’une maladresse ?

L’Atlético pointé du doigt

À l’heure où la presse catalane fantasme sur l’arrivée du Madrilène au Barça du potentiel successeur de Robert Lewandowski, le journaliste d’El Chiringuito, Alex Silvestre, a fait le point sur la situation. « Hier, les déclarations de Julian ont surpris tout le monde à l’Atlético. La question est claire et il répond « peut-être que oui, peut-être que non. » On me dit que Julian transmet à son club de la tranquillité et un bonheur d’être à l’Atlético », a-t-il confié, avant d’expliquer qu’il avait réussi à joindre l’entourage du joueur.

« J’ai eu le clan de Julian et on m’a dit qu’il n’y a eu aucune erreur de communication. Julian a dit ce qu’il voulait dire et que ce n’est pas une stratégie. Julian n’a pas menti. Quand il répond « peut-être que oui », c’est parce qu’il est content à l’Atlético, mais quand il répond « peut-être que non », ce n’est pas parce qu’il veut partir, mais parce que c’est peut-être l’Atlético qui veut le vendre. C’est ce qu’on me dit du côté d’Alvarez. » En pointant du doigt l’Atlético, le clan Alvarez vient peut-être de lancer l’un des gros feuilletons de l’été 2026.