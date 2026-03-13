L’OL craint le pire pour Rémi Himbert

Dans cette saison 2025-2026 où il doit gérer un effectif limité et un tas de blessures, Paulo Fonseca arrive tout de même à faire des miracles. Et si le Portugais parvient à obtenir des résultats, c’est parce qu’il n’hésite pas à lancer les jeunes talents de la formation lyonnaise. Et ces derniers temps, Rémi Himbert symbolisait cette jeunesse insouciante, mais drôlement efficace. Auteur de 3 buts et de 1 passe décisive lors de ses 11 apparitions en équipe première, l’attaquant de 19 ans impressionne.

Sans surprise, l’OL lui a récemment fait signer son premier contrat pro jusqu’en 2028. Mais hier, Himbert était préservé à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue Europa face au Celta de Vigo (1-1). Et malheureusement pour lui, Himbert a lui aussi été victime de la poisse qui touche une bonne partie de l’effectif rhodanien. Entré en jeu à la 67e minute pour remplacer Nicolas Tagliafico, le Gone s’est effondré quelques secondes plus tard. La faute à Pablo Duran, retombé sur la cheville du Lyonnais. Un coup dur qui a d’ailleurs provoqué une drôle de scène entre Moussa Niakhaté et son gardien Dominik Grief. Les deux coéquipiers ont semblé avoir un échange tendu, mais le défenseur sénégalais s’est expliqué.

Fonseca pessimiste

« Il était hyper énervé et je n’ai d’abord rien compris à ce qu’il me disait. En fait, il pensait que Rémi Himbert n’avait pas si mal que ça et il m’a demandé de lui dire de vite se relever. Et moi, je lui ai répondu d’attendre un peu, car je sentais qu’il avait vraiment mal et d’ailleurs il est sorti. Dominik avait tellement envie que le jeu reprenne qu’il était un peu sous tension, mais il n’y a aucun souci. » Remplacé dans la foulée par Adam Karabec, Himbert a donc rejoint la longue liste des blessés de l’OL. Et malheureusement pour Grief, Himbert ne simulait vraiment pas. À l’issue de la rencontre, Paulo Fonseca se montrait pessimiste.

« J’étais avec le docteur, et je pense qu’il a quelque chose de pas très bon, mais on va attendre de revenir à Lyon et de faire un examen approfondi de sa cheville. » De son côté, Le Progrès assure que le joueur et une partie du staff lyonnais sont allés passer des examens dans un hôpital de Vigo dans la soirée. Attendu dans la capitale des Gaules cet après-midi, le club rhodanien en saura un peu plus sur la cheville de son attaquant. En attendant, il se doute qu’il ne sera pas disponible pour le match face au Havre ce week-end. Et prie surtout pour ne pas avoir un nouvel attaquant salement touché à la cheville, après les 121 jours d’indisponibilité de Malick Fofana.