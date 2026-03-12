Menu Rechercher
Commenter 11
Ligue 1

OL : Rémi Himbert blessé face au Celta

Par Max Franco Sanchez
Rémi Himbert (Olympique Lyonnais) @Maxppp
Celta Vigo 1-1 Lyon

Alors que l’OL tente de revenir au score face au Celta de Vigo, Rémi Himbert est entré en jeu à la 67e minute pour apporter un peu de dynamisme au secteur offensif rhodanien. Seulement, le jeune joueur de 18 ans n’a pas fait long feu…

La suite après cette publicité

Touché à la cheville, il a ainsi dû quitter le match dès la 69e minute de jeu, remplacé par Adam Karabec. Espérons, pour lui et pour l’Olympique de Lyonnais, que ce ne soit pas trop grave !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Rémi Himbert

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Rémi Himbert Rémi Himbert
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier