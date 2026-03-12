OL : Rémi Himbert blessé face au Celta

Alors que l’OL tente de revenir au score face au Celta de Vigo, Rémi Himbert est entré en jeu à la 67e minute pour apporter un peu de dynamisme au secteur offensif rhodanien. Seulement, le jeune joueur de 18 ans n’a pas fait long feu…

La suite après cette publicité

Touché à la cheville, il a ainsi dû quitter le match dès la 69e minute de jeu, remplacé par Adam Karabec. Espérons, pour lui et pour l’Olympique de Lyonnais, que ce ne soit pas trop grave !