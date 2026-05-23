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Match Valence - Barcelone en direct commenté
38e journée de Liga - samedi 23 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Valence et Barcelone (Liga, 38e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 38e journée de Liga entre Valence et Barcelone. Ce match aura lieu le samedi 23 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Valence et Barcelone.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Valence et Barcelone ?
Valence a remporté la rencontre sur le score de 3-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Valence et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 23 mai 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS MAX 4.
- Où voir le match Valence Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Valence et Barcelone ?
Valence : le coach Carlos Corberan a choisi une formation en 4-4-2 : S. Dimitrievski, Jesús Vázquez, Pepelu, César Tárrega, Unai Núñez, Diego López, G. Rodríguez, F. Ugrinić, Luis Rioja, Hugo Duro, Javi Guerra.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : W. Szczęsny, Baldé, Gerard Martín, R. Araujo, Eric García, Marc Bernal, Gavi, M. Rashford, Dani Olmo, Ferran Torres, R. Lewandowski.
- Qui arbitre le match Valence Barcelone ?
Adrián Cordero Vega est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Valence Barcelone ?
Valencia accueille le match au Estadio de Mestalla.
- Quelle est la date et l'heure du match Valence Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 23 mai 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Barcelone ?
Un seul but a été inscrit pour Barcelone par R. Lewandowski 61'.
- Qui a marqué des buts pour Valence ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Valence : Javi Guerra 66', Luis Rioja 71', G. Rodríguez 90+7'.