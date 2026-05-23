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3 - 1
terminé
Liga 2025/2026 38e journée
Valence
3 - 1
MT : 0-0
terminé
Barcelone
Temps forts
90+7'
3 - 1
G. Rodríguez
71'
2 - 1
Luis Rioja
66'
1 - 1
Javi Guerra
61'
0 - 1
R. Lewandowski
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs

Notes des joueurs

#1 Logo Valence Javi Guerra 8.2 #2 Logo Valence G. Rodríguez 7.5 #3 Logo Barcelone R. Araujo 7.1 Voir le classement complet
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Statistiques

Classement live 1 Barcelone 94 9 Valence 49
Possession 76% Barcelone Valence
Tirs 19 13 7 6 4 11
Grosses occasions créées 50% Barcelone 2 Valence 2
Compositions Valence 4-4-2 Barcelone 4-2-3-1

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1 VAL N NUL 2 BAR
323 participants Terminé
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Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Valence Diego López 1 #2 Logo Barcelone Dani Olmo 1 #3 Logo Barcelone Ferran Torres 1
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Andreas Christensen 2/2 100% #2 Logo Barcelone Robert Lewandowski 1/2 50% #3 Logo Valence Largie Ramazani 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone João Cancelo 3 #2 Logo Barcelone Ferran Torres 3 #3 Logo Valence Javi Guerra 3
Fautes subies
#1 Logo Barcelone Robert Lewandowski 3 #2 Logo Barcelone Gavi 2 #3 Logo Barcelone Ferran Torres 2
Ballons touchés
#1 Logo Barcelone Gerard Martín 121
Tirs (%)
#1 Logo Valence Diego López 0/3 0% #2 Logo Valence Unai Núñez 1/4 25%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Barcelone Marcus Rashford 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Ronald Araújo 6/6 100% #2 Logo Barcelone Ferran Torres 5/7 71% #3 Logo Barcelone João Cancelo 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Valence Jesús Vázquez 2 #2 Logo Barcelone Gerard Martín 2 #3 Logo Valence Filip Ugrinić 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Ronald Araújo 3/3 100% #2 Logo Barcelone Robert Lewandowski 3/4 75% #3 Logo Valence Hugo Duro 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Marcus Rashford 0/6 0% #2 Logo Valence Pepelu 0/5 0% #3 Logo Valence Diego López 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Gerard Martín 0/3 0% #2 Logo Valence César Tárrega Requeni 0/2 0% #3 Logo Valence Javi Guerra 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Ronald Araújo 50/51 98% #2 Logo Barcelone Andreas Christensen 33/34 97% #3 Logo Barcelone Marc Bernal 45/48 94%
Corners et centres réussis
#1 Logo Barcelone Marcus Rashford 3

Classement buteurs

#4 Logo Barcelone Ferran Torres 16 #4 Logo Barcelone Lamine Yamal 16 #8 Logo Barcelone Robert Lewandowski 14 #11 Logo Barcelone Raphinha 13 #17 Logo Valence Hugo Duro 10 #30 Logo Barcelone Marcus Rashford 8 #37 Logo Barcelone Dani Olmo 7 Voir le classement complet

Analyse avant-match

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Série en cours
V
N
V
D
V
V
D
V
V
V
Rencontres précédentes
14% 7 Victoires 27% 14 Nuls 59% 30 Victoires

Blessures & suspensions

José Gayà José Gayà Blessure à la cuisse Guido Rodríguez Guido Rodríguez Ischio-jambiers Dani Raba Dani Raba Blessure musculaire Renzo Saravia Renzo Saravia Ischio-jambiers Renzo Saravia Renzo Saravia Blessure musculaire José Manuel Copete José Manuel Copete Blessure au genou Mouctar Diakhaby Mouctar Diakhaby Ischio-jambiers Dimitri Foulquier Dimitri Foulquier Blessure au genou Baptiste Santamaria Baptiste Santamaria Inconnu Jesús Vázquez Jesús Vázquez Blessure à l'aine Eray Cömert Eray Cömert Carton rouge
Frenkie de Jong Frenkie de Jong Inconnu Lamine Yamal Lamine Yamal Ischio-jambiers Fermín López Fermín López Fracture du pied Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

Match Valence - Barcelone en direct commenté

38e journée de Liga - samedi 23 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Valence et Barcelone (Liga, 38e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 38e journée de Liga entre Valence et Barcelone. Ce match aura lieu le samedi 23 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Valence et Barcelone.

On en parle

Arbitres

Adrián Cordero Vega arbitre principal
0.1
3.7
Moyenne de cartons par match sur 20 matchs arbitrés
Judit Romano García arbitre assistant
Israel Bárcena Rodríguez arbitre assistant
Manuel Pozueta Rodríguez quatrième arbitre
Alejandro Muñíz Ruiz arbitre VAR
José Antonio López Toca arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio de Mestalla Valencia
Estadio de Mestalla
  • Année de construction : 1923
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 49430
  • Affluence moyenne : 33812
  • Affluence maximum : 55000
  • % de remplissage : 64

Match en direct

Date 23 mai 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 38
Diffusion beIN SPORTS MAX 4
Affluence 46457
Code VAL-BAR
Zone Espagne
Équipe à domicile Valence
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Valence et Barcelone ?

Valence a remporté la rencontre sur le score de 3-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Valence et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 23 mai 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS MAX 4.

Où voir le match Valence Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Valence et Barcelone ?

Valence : le coach Carlos Corberan a choisi une formation en 4-4-2 : S. Dimitrievski, Jesús Vázquez, Pepelu, César Tárrega, Unai Núñez, Diego López, G. Rodríguez, F. Ugrinić, Luis Rioja, Hugo Duro, Javi Guerra.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : W. Szczęsny, Baldé, Gerard Martín, R. Araujo, Eric García, Marc Bernal, Gavi, M. Rashford, Dani Olmo, Ferran Torres, R. Lewandowski.

Qui arbitre le match Valence Barcelone ?

Adrián Cordero Vega est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Valence Barcelone ?

Valencia accueille le match au Estadio de Mestalla.

Quelle est la date et l'heure du match Valence Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 23 mai 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Barcelone ?

Un seul but a été inscrit pour Barcelone par R. Lewandowski 61'.

Qui a marqué des buts pour Valence ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Valence : Javi Guerra 66', Luis Rioja 71', G. Rodríguez 90+7'.

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