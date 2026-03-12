Ligue Europa : en supériorité numérique, l’OL arrache le nul face au Celta

Les 8es de finale aller de la Ligue Europa se poursuivaient, ce jeudi soir, après la première salve qui s’est déroulée à 18h45 et la défaite du LOSC contre Aston Villa. Prétendant à la victoire finale avec une partie de tableau très abordable, l’Olympique Lyonnais se déplaçait ainsi sur la pelouse du Celta de Vigo, 6e de Liga. Sur la pelouse de Balaídos, les Rhodaniens s’organisaient en 4-3-1-2 avec Endrick et Yaremchuk à la pointe de l’attaque. En face, les Espagnols se présentaient en 3-4-3 avec Iglesias dans un rôle de numéro 9. Une affiche qui démarrait difficilement pour les Gones.

En retard dans le pressing, l’OL peinait à entrer dans cette partie. C’est pourtant Nartey qui allumait la première mèche mais celle-ci passait loin du cadre (10e). Dans la foulée, les locaux réagissaient. Iglesias cadrait, en vain. (18e) Et si Tolisso dégainait à nouveau, c’est bien le Celta qui prenait l’avantage. En possession du ballon dans l’axe au milieu du terrain, Vecino lançait Swedberg en profondeur. Le Suédois se jouait de Mata et centrait pour Rueda qui concluait du pied droit (1-0, 25e).

Tout reste à faire entre l’OL et le Celta

Puni, l’OL tentait de réagir mais Endrick ne cadrait toujours pas (31e). Menés, les hommes de Paulo Fonseca frôlaient le break mais Grief sauvait les siens face à Iglesias (33e). Quelques minutes plus tard, l’OL revenait à la charge mais Endrick tombait sur Radu (39e). En manque de réalisme, l’OL était mené à la pause. Au retour des vestiaires, Lyon poussait encore mais Endrick ne trouvait toujours pas la faille (52e). Peu avant l’heure de jeu, Iglesias voyait lui rouge après un coup de coude sur Mata (54e). Malgré cette infériorité numérique à gérer, Vigo tenait bon et conservait ce court mais précieux avantage.

Dans le dernier quart d’heure, Kango trouvait pourtant le poteau (73e) alors que Yaremchuk butait sur Radu (76e). Déterminé à revenir dans ce match, l’OL allait finalement y parvenir sur le gong grâce à son Brésilien Endrick (1-1, 90+3e). D’une frappe du gauche, le joueur prêté par le Real profitait d’une bévue de Radu à la manière d’Arconada en 1984 pou redonner espoir aux Gones. Dans les autres rencontres de la soirée, Ferencvaros a pris une belle option sur la qualification en venant à bout de Braga (2-0). De son côté, Genk a dominé Fribourg sur la plus petite des marges grâce à une réalisation d’El Ouahdi (24e). Enfin, Nottingham Forest est tombé sur le fil face au FC Midtjylland (0-1).

Tous les résultats de 21 heures

Ferencvaros 2-0 Braga : Kanichowsky (32e) et Joseph (69e)

Racing Genk 1-0 Fribourg : El Ouahdi (24e)

Celta de Vigo 1-1 OL : Rueda (25e) / Endrick (88e)

Nottingham Forest 0-1 FC Midtjylland : Gue-Sung Cho (81e)