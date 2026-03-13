Strasbourg : Gary O’Neil est fan de Panichelli

Strasbourg a fait le job hier soir sur la pelouse de Rijeka en huitièmes de finale aller de Ligue Conférence (1-2). Malgré une performance collective à souligner, la superbe prestation du buteur argentin, Joaquin Panichelli est bel et bien sorti du lot. Buteur au bout de la 2e minute de jeu, le renard des surfaces a une nouvelle fois montré que son apport offensif était redoutable, en Ligue 1 certes, mais également sur la scène européenne. Avec cette réalisation, il a notamment inscrit son 18e but de la saison. Une performance que son coach, Gary O’Neil, a voulu féliciter après le succès, avec une forme de fanatisme.

« On essaye de le protéger dès que l’on peut. C’est pour cela que David (Fofana) est entré, pour l’aider un peu afin de gérer les trois compétitions (Ligue 1, Coupe de France et la compétition européenne). C’est un modèle de professionnalisme. Il a mon plus grand respect. Si j’achetais un maillot du Racing, je le floquerais à son nom », a-t-il déclaré face à la presse, notifiant une réelle preuve d’admiration pour son attaquant des grands soirs. Désormais, la manche retour en Alsace semble moins redoutable.