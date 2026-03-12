C4 : Strasbourg fait le travail en s’imposant à Rijeka

Strasbourg a fait le job ce jeudi soir à l’occasion de son 1/8e de finale aller de Ligue Europa Conférence. Après avoir terminé premier de la phase de Ligue, le Racing a fait respecter la hiérarchie en s’imposant à Rijeka, en Croatie (1-2).

La suite après cette publicité

Panichelli avait ouvert le score dès la 2e minute de jeu sur un service de Nanasi (0-1), puis Martial Godo a fait le break après l’heure de jeu (72e, 0-2). Majstorovic a finalement réduit l’écart pour entretenir l’espoir des siens avant la manche retour (76e, 1-2). Dans les autres rencontres, Alkmaar s’est imposé face au Sparta Prague (2-1), tandis que le Rayo Vallecano a pris le meilleur sur les Turcs de Samsunspor (1-2).