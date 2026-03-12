PSG : Marquinhos a eu un souci personnel

Hier soir, Marquinhos était titularisé aux côtés de Willian Pacho pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Chelsea 5-2). Le capitaine des Rouge et Bleu a vécu une soirée pas toujours très simple, notamment parce qu’il s’est souvent retrouvé en un contre un face à la fusée Pedro Neto.

La suite après cette publicité

RMC Sport nous apprend que l’international auriverde n’a pas préparé ce rendez-vous de la meilleure des manières. Marquinhos a dû gérer un souci personnel durant la semaine et n’a pas pu participer à toutes les séances d’entraînement. Épaulé par le staff parisien dans cette épreuve, l’ancien Giallorosso a finalement pu tenir sa place.