Ligue des Champions : l’arrogance de Chelsea et d’Enzo Fernandez fait bondir l’Angleterre

La défaite est finalement lourde pour Chelsea. Battu 5-2 en 8e de finale aller de Ligue des Champions, le club anglais n’a pas su résister à l’ouragan provoqué par l’infernal Khvicha Kvaratskhelia. En 28 minutes, le Géorgien a délivré une passe décisive pour Vitinha avant d’inscrire un doublé salvateur, et qui change tout en vue du match retour dans une semaine à Stamford Bridge. Le PSG s’y présentera avec une avance non négligeable de 3 buts. La fin de rencontre a coûté cher à des Blues pas vraiment appréciés pour leur comportement sur le terrain.

Au coup de sifflet final, Enzo Fernandez, par ailleurs auteur d’une grosse prestation, a refusé de serrer la main de Vitinha, malgré l’insistance du Portugais. Nuno Mendes a été contraint de séparer les deux hommes, alors que l’Argentin a repoussé son vis-à-vis de manière véhémente. C’est aussi cela qui retient la presse britannique au lendemain de cette confrontation : l’arrogance de Chelsea. La célébration du champion du monde 2022 l’a parfaitement illustré. Après avoir égalisé à 2-2, il s’est empressé d’afficher son badge sur le maillot de vainqueur du Mondial des Clubs… face au PSG.

Enzo Fernandez, premier visé

Cela a fini par lui sauter au visage explique The Telegraph. «À chaque défaite importante, le réflexe naturel est d’appeler au changement : changer de gardien, changer de défenseurs, changer de projet. Mais le changement le plus simple que Chelsea pourrait faire pour la saison prochaine serait de retirer l’écusson de vainqueur de la Coupe du Monde des clubs de leurs maillots», interpelle le quotidien, déçu de l’attitude de certains joueurs de Liam Rosenior. Outre le geste de Pedro neto à l’égard du ramaseur de balle en fin de match, le premier visé est bien sur Enzo Fernandez, jamais avare de provocation sur le terrain.

«Sa célébration fanfaronne était de la pure arrogance — et c’est exactement ce que représente ce badge. Même Fernandez ne peut pas réellement penser que Chelsea est la meilleure équipe de club au monde. Le PSG ne le pense certainement pas non plus, malgré sa défaite 3-0 lors de la finale de la Coupe du monde des clubs l’été dernier», et de poursuivre plus loin. «Champions du monde ? Vous plaisantez. Les Blues ne sont même pas la meilleure équipe de Londres actuellement.» Le comportement de l’Argentin avec Filip Jörgensen après son erreur a également déplu, indique le London Evening Standard.

«Les vrais vainqueurs savent perdre»

Le vice-capitaine s’est emporté contre son gardien, là où Reece James, le capitaine, est tout de suite venu lui taper dans la main pour l’encourager. Interrogé sur cette altercation, Liam Rosenior n’a pas voulu jeter de l’huile sur le feu, prenant pour lui la bourde du portier. Après tout, c’est ce qu’il lui demande de prendre des risques à la relance, et c’est sa décision de l’avoir titularisé plutôt que Robert Sanchez. Et puis il y a ce rituel avant chaque mi-temps de voir les joueurs de Chelsea se réunir dans le rond central, empêchant l’équipe adverse d’engager, qui agace.

Chelsea ne brille pas par sa mentalité en ce moment. «Les vrais vainqueurs savent perdre. Fernandez, semble-t-il, ne le sait pas» conclut The Telegraph rappelant une chose. Si les Blues ont pu briller cet été aux États-Unis contre Los Angeles FC, Flamengo, l’Espérance de Tunis, Benfica, Palmeiras et Fluminense, c’est grâce à la victoire du club en Ligue des Champions… en 2021. «Tant que Fernández et ses coéquipiers ne redescendront pas sur terre et ne cesseront pas de se croire la meilleure équipe du monde, Chelsea n’aura franchement aucune chance». Le message est passé.