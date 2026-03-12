PSG-Chelsea : le geste honteux de Pedro Neto avec le ramasseur de balles fait scandale

Pedro Neto se souviendra de son voyage à Paris. Mais pas forcément pour les bonnes raisons. Hier soir, le Portugais était présent sur la pelouse du Parc des Princes à l’occasion du 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. Un match perdu 5 à 2 par son équipe. Outre le résultat, Neto, pourtant auteur d’une bonne prestation, a passé un sale quart d’heure dans l’enceinte parisienne. Alors que le score était de 4 à 2, il a été coupable d’un geste d’humeur (une petite poussette), mais néanmoins honteux, à l’encontre d’un ramasseur de balles qui tardait à lui rendre le ballon en fin de match. Ce qui a provoqué la colère des Parisiens et des tensions sont apparues entre les deux formations. Mais tout ce petit monde a été calmé par l’arbitre, qui n’a pas sanctionné le joueur des Blues.

Un geste d’humeur «honteux»

Après le coup de sifflet final, cet épisode a largement fait parler. Liam Rosenior en a parlé. « Je n’ai pas vu ce qui s’est passé. J’ai entendu dire qu’il y avait eu une altercation avec un ramasseur de balles, et ce n’est jamais agréable à voir. On m’a dit que Pedro s’était excusé. Je dois revoir la scène et en parler dans les jours à venir.» En effet, le footballeur portugais a présenté ses sincères excuses après avoir vu rouge. « Je tiens à préciser que concernant l’incident survenu sur le terrain, je suis déjà allé présenter mes excuses au ramasseur de balles et je lui ai parlé. Dans le feu de l’action, on était menés et je voulais récupérer le ballon. Il le gardait avec lui, je l’ai légèrement poussé sous le coup de l’émotion et j’ai vu que je l’avais blessé.»

Il a ajouté : «je ne suis pas comme ça, alors je suis allé là-bas tout de suite pour présenter mes excuses et je lui ai même donné mon maillot, car ce genre de chose est inadmissible. Je suis vraiment désolé. Je voulais juste lui répéter une fois de plus que je suis vraiment désolé pour lui. Dans le feu de l’action, comme c’est souvent le cas dans le football, on est submergé par ses émotions. Je voulais prendre le ballon en premier, je l’ai bousculé et je suis allé m’excuser auprès de lui immédiatement, puis nous avons discuté à la fin. Il a même ri parce que je lui ai donné la chemise et que j’ai dit je m’excuse une trentaine de fois, donc je suis vraiment désolé pour la situation. Vitinha lui avait aussi dit que je ne suis pas comme ça et que la seule chose qui comptait, c’était que je m’inquiétais pour lui. Alors je suis vraiment désolée de la situation.»

Neto a présenté ses excuses

Sauf que cet incident fait beaucoup parler. En France, Le Figaro, qui a évoqué un «geste honteux», a écrit : «scène improbable mercredi, dans les dernières minutes du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et Chelsea (5-2), au Parc des Princes. Pressé de remettre le ballon en jeu pour une touche, Pedro Neto a bousculé un ramasseur de balle. Déséquilibré, le jeune garçon est tombé. Certes, ce dernier en a rajouté, se tenant le visage. Le geste de l’attaquant international portugais de 26 ans n’en reste pas moins déplorable. Il a d’ailleurs failli déclencher une bagarre générale… » En Angleterre, le sentiment est le même. The Sun a largement écrit sur le sujet.

«La star de Chelsea, Pedro Neto, déclenche une bagarre générale en bousculant un ramasseur de balles du PSG, 13 ans après le fameux incident d’Eden Hazard à Swansea. Neto était visiblement frustré d’essayer de récupérer le ballon auprès du joueur qui se trouvait sur le bord du terrain et qui ne semblait pas pressé de le lui rendre. Ce n’est pas rare dans le football , mais la plupart s’accorderaient à dire que la réaction de Neto était excessive. L’incident s’est produit au début du temps additionnel, alors que le score était de 4-2, mais la situation allait empirer pour Neto et ses coéquipiers des Blues, le PSG inscrivant un but supplémentaire. Neto a échappé même à un carton jaune pour sa faute, mais il convient de noter qu’il a exprimé des remords pour s’être laissé emporter. À la fin du match, il a donné son maillot au ramasseur de balles et a embrassé le jeune assistant au bord du terrain (…) Neto semble avoir eu plus de chance (qu’Hazard, qui avait été sanctionné), mais comme il n’a même pas reçu de carton jaune, l’UEFA pourrait intervenir et prendre des mesures rétroactives ultérieurement.»

Une absence de sanction qui fait jaser

Le Daily Mail estime aussi qu’il s’en sort très bien après son geste qui manquait de classe. «Pedro Neto échappe à l’expulsion après avoir poussé un ramasseur de balles du PSG au sol à la fin de la défaite 5-2 de Chelsea à Paris (…) Pedro Neto s’est bizarrement accroché avec un ramasseur de balles lors des dernières minutes de la défaite de Chelsea face au PSG en Ligue des champions. Les gestes de Neto ont ensuite été examinés par la VAR, mais celle-ci a décidé de ne pas intervenir.» Ce qui étonne également Bruno Derrien, ancien arbitre international, interrogé par Le Parisien. « C’est vrai que le ramasseur de balles temporise, qu’il ne donne pas le ballon tout de suite. Mais bon, il ne retarde pas vraiment le jeu. Le geste du joueur de Chelsea n’est pas acceptable, il n’a pas à pousser comme ça le ramasseur de balles. Il aurait dû être au moins averti. Ce geste n’a pas lieu d’être. Il s’est excusé tout de suite, ce n’est pas une agression… un avertissement aurait été logique.»

L’UEFA pourrait le sanctionner après-coup. Mais pour Glenn Hoddle, interrogé par TNT Sports, il ne mérite pas d’être puni. « Oui, il l’a poussé, mais il l’a poussé parce que le ramasseur de balles refusait de lui donner le ballon et s’apprêtait à le jeter au loin. Pour défendre le joueur, c’est la dernière minute du match. Il veut continuer à jouer et le gars essaie de lui enlever le ballon. Il lui donne juste un petit coup de coude. Si le ramasseur de balles n’avait rien fait, c’est une autre histoire (concernant l’absence de sanction, ndlr).» Ce qui est sûr, c’est que le geste de Pedro Neto fait grandement parler ce jeudi. Et pas en bien.