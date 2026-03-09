Le rituel de Chelsea qui agace ses adversaires

Cela a commencé le 28 janvier dernier, lors du déplacement de Chelsea sur la pelouse de Naples en Ligue des Champions. Les joueurs se sont réunis pour former un cercle en se tenant par les épaules. Du grand classique, direz-vous. Sauf que les Blues font ça sur le rond central, avec le ballon au milieu, avant le début du match puis à la mi-temps, plutôt que dans leur camp. Ce qui commence à irriter en Angleterre, aussi bien les adversaires que certains consultants.

« Franchement, je trouve ça ridicule. De nos jours, avec tous les gains psychologiques à la clé, tout le monde invente une nouvelle idée saugrenue, et celle-ci en est une », a déclaré Steve McManaman, ancienne star de Liverpool puis du Real Madrid, en commentant les images lors de la rencontre face à Aston Villa. D’abord surpris par ce conciliabule dans le rond central, les joueurs adverses se plaignent de plus en plus de ce comportement.