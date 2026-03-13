Strasbourg : une embrouille a éclaté entre Barco et El Mourabet

Après l’histoire du "penaltygate" en Coupe de France, où Julio Enciso avait notamment voulu tirer un penalty à la place de Joaquin Panichelli, pourtant désigné tireur, une nouvelle scène tendue s’est produite après la victoire de Strasbourg à Rijeka lors du huitième de finale aller de Ligue Europa Conférence (1-2). En effet, dans le temps additionnel, Valentin Barco (21 ans) a d’abord temporisé avant d’obtenir une faute pour faire gagner du temps. Or, au coup de sifflet final, le jeune joueur a échangé des mots avec Samir El Mourabet (20 ans), son coéquipier au milieu de terrain, et lui a même agrippé le bras, obligeant plusieurs joueurs, dont Guéla Doué, à intervenir pour les séparer brutalement.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, l’entraîneur alsacien, Gary O’Neil, a admis face aux journalistes qu’il aurait préféré régler cela en interne. « Reste dans le vestiaire, quand personne ne voit. On a besoin d’avoir des joueurs avec du feu. Du calme, mais aussi du feu par moment ». Puis, interrogé à son tour, Martial Godo a également souligné cette situation devant la presse. « La tension élevée dans un match qui n’était pas facile. On a envie de gagner tous les matchs… Mais on est une famille, et Barco et Samir font preuve depuis le début de la saison d’une grande complicité sur le terrain. On se tourne déjà sur le match de dimanche ». Les messages sont passés, le rendez-vous face au Paris FC est donné (15h).