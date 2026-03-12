Menu Rechercher
PSG, Christophe Dugarry : «Luis Enrique fait le coq, il fait le malin»

PSG 5-2 Chelsea

Préoccupé après les trois matches mitigés face à l’AS Monaco (les deux en barrage de C1 et en Ligue 1), Luis Enrique a retrouvé le sourire après la victoire du Paris Saint-Germain hier soir face à Chelsea, lors du huitième de finale aller. L’Espagnol a d’ailleurs fait le show face aux médias, preuve que la performance de son équipe a dû le rassurer. Une attitude qui ne surprend pas Christophe Dugarry.

👀 Duga : "Luis Enrique est arrivé hier en conférence de presse en faisant le coq. Il a raison sur tout après cette victoire, il le sait, il provoque, il fait le malin, il aime ça. Il a un boulard démesuré."
« Il est ce qu’il est. Tu ne peux pas reprocher à un mec son attitude en conférence de presse, il est tout le temps comme ça. (…) Il adore, c’est son jeu préféré. (…) Hier, il est arrivé en conférence de presse, il a fait le coq parce qu’il a raison sur tout hier. Il fait le match parfait. (…) Il a un boulard démesuré. Il a le droit d’avoir un boulard. Chacun a son caractère. Lui adore être dans la provocation systématique. (…) Il a réussi tous les coups qu’il a tentés. Il fait le coq, il fait le malin, il a raison. je lui souhaite de faire le malin toute la saison », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.

