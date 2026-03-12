Menu Rechercher
PSG-Chelsea : l’UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre Pedro Neto

PSG 5-2 Chelsea

C’est l’une des actions de ce huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Alors que les Rouge et Bleu menaient 4-2, Pedro Neto a voulu jouer vite une touche. Pour ce faire, le Portugais n’a pas hésité à bousculer un ramasseur de balle qui n’allait pas assez vite selon lui. Le joueur s’est excusé dans la foulée et n’a pas reçu de carton de la part de l’arbitre.

Cependant, il pourrait manquer le match retour dans une semaine. L’UEFA vient d’annoncer dans un communiqué qu’elle s’est saisie de l’affaire. « Une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du joueur de Chelsea Pedro Lomba Neto pour comportement antisportif, conformément à l’article 15(1) du Règlement disciplinaire de l’UEFA. Les instances disciplinaires de l’UEFA rendront leur décision dans les meilleurs délais ». Neto risque gros.

