Real Madrid : Vinicius Jr rêverait du PSG…

On en oublierait presque que le Real Madrid a gagné le Clasico… La polémique née de la sortie véhémente de Vinicius Jr en cours de match emporte tout sur son passage et met en doute la capacité de Xabi Alonso à gérer les égos des stars madrilènes. Chaque média y va de son couplet sur la situation, annoncée au mieux compliquée, au pire très tendue. Le journal pro-Barça Sport livre de son côté une nouvelle information, qu’on pourra prendre avec des pincettes. Vinicius Jr aurait déjà pris la décision de partir, et plus que les millions promis du côté de l’Arabie saoudite, c’est le PSG qu’il voudrait rejoindre en priorité.

Il serait séduit par le club parisien, son style de jeu et surtout son entraîneur Luis Enrique. Pourtant, ce dernier ne fait aucun cadeau et ne s’embarrasse pas des statuts. Alors que ça le gêne au Real Madrid, l’ailier brésilien serait ouvert à l’idée de travailler de la sorte avec le coach espagnol du PSG. Il serait convaincu qu’il n’aurait aucun problème à collaborer avec Luis Enrique, contrairement à ce qu’il se passe actuellement avec Xabi Alonso. Rappelons que Vinicius dispose d’un contrat jusqu’en 2027 et qu’il n’a toujours pas prolongé avec la Casa Blanca.

