Barça : Pedri s’est blessé !

Encore une mauvaise nouvelle pour le Barça… Si Robert Lewandowski ou Joan Garcia sont sur le chemin du retour après leurs pépins physiques respectifs, Hansi Flick vient de perdre un nouveau joueur majeur de son équipe. RAC1 vient ainsi de dévoiler que Pedri souffre d’une blessure musculaire.

Le milieu de terrain catalan a terminé le Clasico sur les rotules et ne s’est pas entraîné ce mercredi avec le reste de l’équipe. La durée d’absence du métronome barcelonais est inconnue mais il n’aurait de toute manière pas pu participer au match de Liga du week-end face à Elche en raison de sa suspension.