Kylian Mbappé va recevoir un trophée ce vendredi

Kylian Mbappé recevra ce vendredi à Madrid le Soulier d’Or européen 2024-2025, récompensant le meilleur buteur des championnats européens. Auteur de 31 buts en Liga avec le Real Madrid, l’international français a devancé Viktor Gyökeres (Sporting CP) et Mohamed Salah (Liverpool). Le trophée, remis par l’ESM (European Sports Media) et représenté en Espagne par MARCA, sera décerné lors d’une cérémonie organisée dans la tribune présidentielle du Santiago Bernabéu. Ce titre s’ajoute au Trophée Pichichi, déjà remporté par Mbappé pour sa première saison en Espagne, confirmant son adaptation express au Real Madrid.

Avec ce premier Soulier d’Or, Mbappé rejoint la prestigieuse liste des plus grands buteurs européens, où figurent notamment Eusébio, Gerd Müller, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Après plusieurs podiums ces dernières années (2e en 2019 et 2022, 3e en 2023), le capitaine des Bleus tient enfin une récompense individuelle majeure qui manquait à son palmarès. Une consécration logique pour celui qui, avec 44 buts toutes compétitions confondues, a signé une saison remarquable sous le maillot merengue.