Menu Rechercher
Commenter 4
Liga

Kylian Mbappé va recevoir un trophée ce vendredi

Par Allan Brevi
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Kylian Mbappé recevra ce vendredi à Madrid le Soulier d’Or européen 2024-2025, récompensant le meilleur buteur des championnats européens. Auteur de 31 buts en Liga avec le Real Madrid, l’international français a devancé Viktor Gyökeres (Sporting CP) et Mohamed Salah (Liverpool). Le trophée, remis par l’ESM (European Sports Media) et représenté en Espagne par MARCA, sera décerné lors d’une cérémonie organisée dans la tribune présidentielle du Santiago Bernabéu. Ce titre s’ajoute au Trophée Pichichi, déjà remporté par Mbappé pour sa première saison en Espagne, confirmant son adaptation express au Real Madrid.

La suite après cette publicité

Avec ce premier Soulier d’Or, Mbappé rejoint la prestigieuse liste des plus grands buteurs européens, où figurent notamment Eusébio, Gerd Müller, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Après plusieurs podiums ces dernières années (2e en 2019 et 2022, 3e en 2023), le capitaine des Bleus tient enfin une récompense individuelle majeure qui manquait à son palmarès. Une consécration logique pour celui qui, avec 44 buts toutes compétitions confondues, a signé une saison remarquable sous le maillot merengue.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier