Le Barça reprend la main sur Lamine Yamal, l’Angleterre attristée par la disparition du Boxing Day

Le Barça surveille de près Lamine Yamal

Après la polémique liée aux propos de Lamine Yamal sur le Real Madrid, le Barça a décidé de limiter l’exposition médiatique de Lamine Yamal pour éviter d’autres controverses comme l’explique Sport dans son édition du jour. Le jeune joueur, initialement prévu à un événement OPPO et à une interview avec le streameur français AmineMaTué, a été rappelé par le club pour se retirer. Le FC Barcelone souhaite que la nouvelle star du foot espagnol modère son agenda social et ses apparitions commerciales, conscient que ses déclarations passées ont créé des tensions inutiles. Lamine a compris la nécessité de ce recul pour protéger son image et celle de l’équipe. Cette mesure vise à préserver sa progression sportive tout en évitant les distractions médiatiques.

La suite après cette publicité

Disparition d’une tradition en Angleterre

Dans le Daily Mail, on parle de l’anéantissement du Boxing Day. C’est la tradition en Angleterre depuis des lustres d’avoir plusieurs matchs pendant la période des fêtes. Sauf que cette année, il n’y aura pas de journée de championnat anglais le 26 décembre. Effectivement, pour des raisons d’obligations vis-à-vis des diffuseurs, qui ont le droit à 33 week-ends de championnat par saison, la Premier League doit faire un numéro d’équilibriste et ne peut pas placer une journée hors samedi-dimanche. La journée du Boxing Day sera donc disputée sur un week-end et seul un des matchs de cette journée en question pourra être organisé le vendredi 26 décembre. Pour le Mirror, cet épisode sur le Boxing Day est «le dernier exemple en date de la cupidité de la Premier League, de Sky et de TNT Sports, qui ont détruit tout ce qu’il y a de bon dans le football anglais».

La Juventus mise sur l’expérience

Igor Tudor remercié, la Juventus a trouvé son successeur. Il s’agit de Luciano Spalletti qui va officiellement prendre les rênes de la Juventus dans les prochaines heures, avec un contrat incluant un renouvellement automatique en cas de qualification pour la Ligue des Champions. L’ancien entraîneur de Naples voit cette mission comme une revanche personnelle après des expériences difficiles avec l’équipe nationale italienne. Le choix de Spalletti a été soutenu par Giorgio Chiellini. L’entraîneur de 66 ans est considéré comme le profil idéal pour redonner de l’impulsion à une équipe en panne de victoires et de buts. Son premier vrai défi sera la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions contre le Sporting Portugal, avant de débuter en championnat à Crémone. La Juventus mise sur l’expérience et l’autorité de Spalletti pour relancer sa saison et instaurer un nouvel élan dans le vestiaire.