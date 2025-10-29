Barça : Marcus Rashford de retour à Manchester

Cet été, Marcus Rashford a rejoint le FC Barcelone. Club avec lequel l’Anglais a déjà marqué 5 buts et délivré 7 assists en 13 apparitions toutes compétitions confondues. Heureux en Catalogne, l’attaquant n’était pas présent à l’entraînement collectif ce mercredi. En effet, il a reçu l’autorisation de s’absenter de la part du club et de son entraîneur, Hansi Flick, selon Sport.

Le média ibérique explique qu’il est retourné à Manchester afin de travailler avec un préparateur physique au sein d’un centre de musculation à haute intensité qu’il fréquente en Angleterre. L’idée est de maintenir sa forme physique durant cette période intense de la saison. Son préparateur physique personnel est d’ailleurs en contact avec le staff barcelonais. Rashford va retrouver la Catalogne et le groupe dès demain.