AS Monaco : Sébastien Pocognoli annonce le retour imminent de Paul Pogba

Alors que son retour à la compétition est repoussé depuis le début de la saison, Paul Pogba (32 ans), n’a toujours pas joué la moindre minute avec Monaco. Le milieu de terrain français continue de se préparer pour retourner sur les terrains. Alors que le coach Sébastien Pocognoli n’entend pas récupérer Denis Zakaria avant quelques semaines, la situation de Paul Pogba semble moins grave : «Paul est plus proche d’un retour que Denis, même si son absence était beaucoup plus longue. J’avais dit que cette semaine servirait à répondre encore à certaines questions et chaque jour est dans ce processus.»

«Pour le moment, ça se passe bien, je m’attends à du court terme pour pouvoir le revoir dans le groupe. À son retour, il faudra que l’on mette un processus tous ensemble afin de le juger sur le joueur qu’il est maintenant. Le Paul de Manchester United ou de sa première époque à la Juventus date d’il y a plusieurs années désormais», a-t-il poursuivi en conférence de presse, à la veille d’affronter Nantes.