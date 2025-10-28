Serie A : l’AC Milan et l’Atalanta dos à dos

Suite de la neuvième journée de championnat avec une belle opposition du haut de tableau de cette Serie A. L’Atalanta, sur une série un peu compliquée de quatre matchs nuls de rang, accueillait un AC Milan en forme, qui pouvait recoller à un point du leader napolitain en cas de succès. Et au final, les deux équipes se sont quittées sur un nul 1-1.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Milan 18 9 +7 5 3 1 14 7 7 Atalanta 13 9 +6 2 7 0 13 7

Tout commençait bien pour les Milanais, avec un but de Ricci dès la 4e minute pour mettre les Lombards sur de bons rails. Mais la Dea avait des atouts à faire-valoir, et Ademola Lookman égalisait à la 38e d’un véritable missile sous la barre. Avec ce point du nul, les deux équipes font du surplace : Milan reste troisième alors que l’Atalanta, avec un cinquième nul de suite, stagne à la septième marche du classement.