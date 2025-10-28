Ligue 1
Le sale geste du FC Metz avec Matthieu Udol
Le départ de Matthieu Udol a laissé des cicatrices à Metz. Ancien capitaine de l’écurie messine, le latéral était parti à Lens et il va faire son retour sur ses anciennes terres mercredi soir. Et selon L’Equipe, la direction du FC Metz a pris une grosse décision avec son ancien joueur.
Elle a ainsi refusé de fournir des places aux proches du joueur notamment. L’entourage d’Udol a dû se procurer des places lui-même. Du haut de ses 29 ans, Matthieu Udol est vite devenu indiscutable à Lens et a disputé 9 rencontres de Ligue 1 avec les Sang-et-Or.
