Le sale geste du FC Metz avec Matthieu Udol

Le départ de Matthieu Udol a laissé des cicatrices à Metz. Ancien capitaine de l’écurie messine, le latéral était parti à Lens et il va faire son retour sur ses anciennes terres mercredi soir. Et selon L’Equipe, la direction du FC Metz a pris une grosse décision avec son ancien joueur.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Lens 19 9 +6 6 1 2 14 8 18 Metz 2 9 -20 0 2 7 6 26

Elle a ainsi refusé de fournir des places aux proches du joueur notamment. L’entourage d’Udol a dû se procurer des places lui-même. Du haut de ses 29 ans, Matthieu Udol est vite devenu indiscutable à Lens et a disputé 9 rencontres de Ligue 1 avec les Sang-et-Or.