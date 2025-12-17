Menu Rechercher
L’avis de Luca Zidane sur Kylian Mbappé

Par Matthieu Margueritte
Luca Zidane avec l'Algérie @Maxppp

Passé par le Real Madrid en même temps que son père Zinedine, Luca Zidane est toujours un grand supporter de la Casa Blanca. Et le nouveau gardien de but de l’équipe d’Algérie ne tarit pas d’éloges envers la nouvelle star des Merengues : Kylian Mbappé.

« J’ai eu la chance de pouvoir jouer avec Kylian en sélection en étant jeune. C’est un bon mec, c’est un joueur exceptionnel, on est content de pouvoir en profiter au Real Madrid. Sa mentalité, c’est une mentalité de gagnant, c’est un peu comme Cristiano à l’époque. Mentalité incroyable, présent à tous les matches, c’est un joueur exceptionnel », a-t-il confié à beIN Sports.

