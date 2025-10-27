Pourquoi Habib Beye sera sur le banc face au TFC

En perdant au Roazhon Park face à Nice, le Stade Rennais a enchaîné un cinquième match consécutif sans victoire. La plus longue disette du club breton depuis les 5 dernières rencontres dirigées par Bruno Génésio entre octobre et novembre 2023, comme l’a rapporté Opta. Une situation qui a plongé la direction du club Rouge et Noir dans une certaine perplexité à la vue du classement rennais à l’issue de la 9e journée de Ligue 1. Actuellement à la 10e place, les Rennais n’ont que trois points d’avance sur Lorient, premier barragiste.

Déjà en difficulté après plusieurs matches de bas de tableau, Habib Beye et les siens gâchaient encore un peu plus un crédit déjà amoindri au cœur d’un mois d’octobre décevant. Alors quand le technicien rennais, qui a dirigé normalement l’entraînement ce lundi matin, a reçu, en début d’après-midi, une convocation dans le bureau d’Arnaud Pouille (ce qui est loin d’être habituel), Beye a tout de suite pensé que son sort était scellé. Il a même demandé à demi-mot si c’était terminé, ce à quoi on lui a répondu par l’affirmative.

Habib Beye et ses adjoints avaient déjà commencé à dire au revoir

Selon nos informations, l’ancien consultant de Canal + et ses adjoints avaient commencé à regrouper leurs affaires à la suite de cette surprenante révélation. L’entraîneur rennais a même dit 'au revoir’ à des membres du club et à quelques joueurs à la stupeur générale. Mais l’entretien avec Pouille a été, contre toute attente, bien moins ferme que prévu et ce dernier a finalement maintenu sa confiance envers son coach recruté en janvier 2025 en lieu et place de Jorge Sampaoli. Un maintien qui en a surpris d’ailleurs plus d’un au sein du club breton pourtant habitué à quelques situations ubuesques ces derniers mois.

C’est donc un Habib Beye avec une sacrée épée de Damoclès au-dessus de la tête qui sera donc finalement bien sur le banc du Stade Rennais dans deux jours au Stadium pour un ultime sursis. Il faut dire que l’actuel 10e de Ligue 1 n’avait personne d’autre à mettre sur le banc de touche ce mercredi. Beye est donc toujours, et au moins pour quelques jours, la meilleure (et seule) option d’Arnaud Pouille. Et si certains au sein du club ne se font plus guère d’illusions quant à l’avenir de l’ancien coach du Red Star, une victoire face à Toulouse pourrait, et contre toute attente, lui apporter un peu de crédit… jusqu’à la prochaine contre-performance.