Real Madrid : la possible sanction de Vinicius Jr est entre les mains de Xabi Alonso

Xabi Alonso et Vinicius Jr. @Maxppp

Outre le cas Lamine Yamal, la sortie de Vinicius Jr lors du Clasico continue à faire beaucoup de bruit en Espagne. La relation entre le Brésilien et Xabi Alonso est de plus en plus compliquée. Le joueur estimerait même être arrivé à un point de non-retour. Autrement dit, ses jours dans la capitale espagnole sont comptés, lui dont le contrat court jusqu’à 2027. Le sujet de sa prolongation a d’ailleurs disparu.

Malgré cet épisode, la direction ne sanctionnera pas l’ailier, excellent face au Barça dimanche, et ce malgré les propos tenus à l’adresse de son entraîneur. Pour la Cope, le club s’en remet à Xabi Alonso et le laissera décider d’une punition ou non, en fonction du déroulement de la réunion que les deux hommes auront ce mercredi. Le technicien pourra décider de ne rien faire, ou de le priver d’une ou plusieurs rencontres.

