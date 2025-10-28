Menu Rechercher
Serie A

La Juventus a rencontré deux coachs pour remplacer Igor Tudor

Luciano Spalletti @Maxppp
Igor Tudor viré ce lundi, la Juventus se cherche un nouveau coach. Huitième de Serie A, le club turinois a ainsi décidé de nommer provisoirement Massimo Brambilla, coach de l’équipe U23, pour assurer l’intérim. C’est lui qui sera sur le banc ce mercredi pour Juventus - Udinese en attendant la nomination d’un autre entraîneur pour la suite de la saison. Et le choix va bientôt être pris.

Selon Sky Italia, une rencontre a eu lieu entre Damien Comolli le directeur sportif et Luciano Spalletti, l’ancien sélectionneur de l’Italie. Le directeur technique François Modesto a lui rencontré Raffaele Palladino, ancien coach de la Fiorentina. Une décision sera prise d’ici ce mercredi.

