Juventus : ça chauffe pour Luciano Spalletti

Le choix de l’entraîneur se resserre pour la Juventus. Ces dernières heures, Damien Comolli a rencontré Luciano Spalletti, pendant que François Modesto, le directeur technique, s’est lui entretenu avec Raffaele Palladino. D’après les dernières informations de Sky Italia, l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra est en train de prendre les devants sur l’ancien coach de la Fiorentina.

Spalletti devrait être nommé à la tête de la Vieille Dame dans les prochains jours. «Tudor est quelqu’un de sérieux et d’honnête. Celui qui le remplacera aura de la chance. La Juve va-t-elle remporter le Scudetto ? Je suis la personne la moins qualifiée pour parler de la Juve aujourd’hui… Mon ambition est de me rattraper de ce qui m’est arrivé récemment. J’attends sereinement la suite», expliquait l’interessé hier soir.