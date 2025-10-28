Coupe d’Allemagne : le BvB élimine l’Eintracht aux tirs au but

C’est l’heure des 16es de Coupe d’Allemagne avec en premier lieu une confrontation entre deux gros bras du championnat, l’Eintracht et le BvB. Après l’ouverture du score précoce de Knauff pour les Aigles (7e), Brandt a égalisé en début de semaine période (48e) pour envoyer tout le monde en prolongation, puis aux tirs but puisque le but de Burkardt a été logiquement refusé pour hors-jeu (115e). Kobel a alors sorti le grand jeu avec deux arrêts sur les tentatives de Doan et Chaïbi pour valider la qualification des siens (1-1, 4-2 t.a.b.).

La suite après cette publicité

Global 49 Possession 51 82 Passes réussies 82

Dans les autres matchs de ce début de soirée, Hambourg est allé se qualifier sur la pelouse d’Heidenheim (1-0), club de 2e division. Lui aussi à l’étage inférieur, le Hertha sera au tour suivant après sa qualification autoritaire 3-0 sur Elversberg. Enfin, la logique n’a pas été respectée entre Wolfsbourg et Kiel. Le relégable de la saison passée s’est qualifié (1-0) chez l’actuel 12e de Bundesliga.

Les résultats des matchs de 18h30 :

Eintracht Francfort 1 - 1 (2-4 t.a.b.) Borussia Dortmund : Knauff (7e) ; Brandt (48e)

La suite après cette publicité

Heidenheim 0 - 1 Hambourg : Glatzel (sp 83e)

Hertha Berlin 3 - 0 Elversberg : Cuisance (15e), Gronning (58e), Thorsteinsson (sp 90e+4)

La suite après cette publicité

Wolfsbourg 0 - 1 Holstein Kiel : Bernhardsson (sp 42e)