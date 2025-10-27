Borussia Dortmund : l’Allemagne s’inquiète pour Serhou Guirassy

Sale temps pour Serhou Guirassy (29 ans). Arrivé au Borussia Dortmund la saison dernière, l’ancien pensionnaire du Stade Rennais avait fait forte impression (38 buts, 9 passes décisives en 50 matches), confirmant son excellent passage à Stuttgart (44 buts, 5 offrandes en 58 rencontres entre 2022 et 2024). Excellent en Bundesliga, le Guinéen l’avait également été en Ligue des Champions. Avec 13 buts au compteur, Guirassy avait terminé meilleur buteur de la dernière campagne de C1, à égalité avec Raphinha (FC Barcelone) et devant Robert Lewandowski (FC Barcelone, 11) et Harry Kane (Bayern Munich, 11).

La suite après cette publicité

Les médias s’inquiètent pour « l’assurance-vie » du BVB

Une très belle saison qui lui avait permis d’être nommé au Ballon d’Or 2025 et de terminer à la 21e place au classement final. Sans oublier sa récente nomination pour le CAF Award 2025, le Ballon d’Or africain. Une excellente nouvelle pour le BVB. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2028 et sa cote a depuis explosé puisque Guirassy est aujourd’hui valorisé à hauteur de 45 M€ par le site Transfermarkt. Mais aujourd’hui, Guirassy doit gérer ce qui arrive souvent aux buteurs : le coup de la panne. Depuis le début de la saison 2025/2026, le joueur du BVB est loin d’afficher un bilan ridicule (6 buts, 4 passes décisives en 11 matches). Cependant, il n’arrive plus à trouver le chemin des filets en Bundesliga depuis le 13 septembre et la victoire 2-0 contre Heidenheim.

La suite après cette publicité

Guirassy a bien marqué le 1er octobre face à l’Athletic en Ligue des Champions, mais cela reste insuffisant pour les médias allemands. Il y a quelques jours, plusieurs journaux, dont Bild, se demandaient si Guirassy n’allait pas faire une pige sur le banc de touche. La raison ? Il y en a plusieurs. La première est le manque d’efficacité de celui qui a été renommé « l’assurance-vie du BVB » de par sa nouvelle valeur marchande. « L’un des espoirs de Niko Kovac ne s’est pas réalisé : le BVB doit désormais réagir d’urgence à la mauvaise forme de son assurance-vie », a titré Spox après la courte victoire du BVB contre Cologne (1-0). Mais il y a aussi les bonnes impressions laissées par le Portugais Fabio Silva, recruté l’été dernier contre 22,5 M€.

« Il travaille dur, mais le ballon n’est pas son meilleur ami »

« Guirassy est-il désormais menacé d’aller sur le banc du BVB ? En fait, Serhou Guirassy (29) a toujours été un titulaire habituel, mais maintenant, il doit soudainement se soucier de sa place ! », écrivait le média Bild le 23 octobre dernier. Même son de cloche chez ZDF Heute. « BVB : Le tour de Fabio Silva est-il venu ? Son transfert a suscité un certain scepticisme, mais Fabio Silva trouve progressivement son rythme à Dortmund. Ce joueur offensif polyvalent est prêt à jouer un rôle important contre Cologne et au-delà. » Enfin, après le match de ce week-end, Bild en a remis une couche en lui donnant la note de 5 (qui est la pire, 1 étant la meilleure, ndlr). « A raté une occasion en or à la 52e minute qui aurait pu mener au 1-0. Il se montre présent, il travaille dur, mais le ballon n’est pas son meilleur ami. Beaucoup de scènes malheureuses dans les 45 premières minutes. Le meilleur buteur de Dortmund traverse une mini-crise. Il n’a marqué qu’une seule fois au cours des sept derniers matchs. Note : 5 »

La suite après cette publicité

Face à cette situation, Niko Kovac a confié que Guirassy pourrait être exempté du choc de Coupe d’Allemagne de demain face à l’Eintracht Francfort. « Il se peut que Serhou bénéficie d’une « pause créative ». Mais cela me laisse encore un peu de temps pour réfléchir au match de demain. Je vois bien qu’il ne marque pas de buts en ce moment. Mais je vois aussi à quel point il est assidu et qu’il donne tout. Il arrive parfois dans la vie d’un attaquant de ne pas marquer des buts qu’il marque habituellement. Il est notre leader en attaque, c’est lui qui initie tout là-bas », a confié le coach en conférence de presse. Serhou Guirassy arrivera-t-il à remonter la pente ?