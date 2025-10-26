Menu Rechercher
Commenter
Bundesliga

BL : Stuttgart s’impose sur le fil contre Mayence et monte sur le podium

Par Allan Brevi
1 min.
Deniz Undav @Maxppp
Stuttgart 2-1 Mayence

À l’occasion de la huitième journée de Bundesliga, Stuttgart a arraché une victoire précieuse contre Mayence (2-1) à la Stuttgart Arena. Malgré l’avance considérable du Bayern Munich au classement après sa victoire 3-0 contre M’Gladbach, les locaux avaient impérativement besoin de points pour se rapprocher du haut du tableau. Mayence a ouvert le score à la 41e minute grâce à Amiri sur penalty, mais Chris Führich a rapidement égalisé à la 49e minute, relançant le suspense avant la pause.

La suite après cette publicité

Le dénouement est survenu en toute fin de match : Undav a offert les trois points aux siens à la 87e minute, profitant d’une passe décisive surprenante du gardien Alexander Nübel. Avec ce succès, Stuttgart grimpe à la troisième place de la Bundesliga avec 18 points, tandis que Mayence reste en difficulté à la 16e position avec seulement 4 points.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Stuttgart
Mayence

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart 1893
Mayence Logo Mayence
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier