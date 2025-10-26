BL : Stuttgart s’impose sur le fil contre Mayence et monte sur le podium

À l’occasion de la huitième journée de Bundesliga, Stuttgart a arraché une victoire précieuse contre Mayence (2-1) à la Stuttgart Arena. Malgré l’avance considérable du Bayern Munich au classement après sa victoire 3-0 contre M’Gladbach, les locaux avaient impérativement besoin de points pour se rapprocher du haut du tableau. Mayence a ouvert le score à la 41e minute grâce à Amiri sur penalty, mais Chris Führich a rapidement égalisé à la 49e minute, relançant le suspense avant la pause.

Le dénouement est survenu en toute fin de match : Undav a offert les trois points aux siens à la 87e minute, profitant d’une passe décisive surprenante du gardien Alexander Nübel. Avec ce succès, Stuttgart grimpe à la troisième place de la Bundesliga avec 18 points, tandis que Mayence reste en difficulté à la 16e position avec seulement 4 points.