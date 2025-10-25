Bundesliga : Dortmund s’impose sur le fil contre Cologne

Battu par le Bayern Munich (2-1) le week-end dernier, le Borussia Dortmund (4e) devait remonter la tête face à Cologne (8e), ce samedi, dans le cadre de la 8e journée de Bundesliga. Malgré une nette domination (70% de possession, 27 tirs à 5, dont 9 cadrés), les hommes de Niko Kovač ont longtemps buté sur les gants de Marvin Schwäbe… avant d’arracher la victoire grâce à Maximilian Beier en toute fin de rencontre (90e+6, 1-0), au Signal Iduna Park.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Dortmund 17 8 +8 5 2 1 14 6 8 Cologne 11 8 +1 3 2 3 12 11

Une victoire sur le fil (1-0) qui permet au BvB de prendre la troisième place du classement, à deux points du RB Leipzig, 2e. Cologne reste 8e.