Bundesliga

Bundesliga : Dortmund s’impose sur le fil contre Cologne

Par Kevin Massampu
1 min.
Maximilian Beier @Maxppp
Dortmund 1-0 Cologne

Battu par le Bayern Munich (2-1) le week-end dernier, le Borussia Dortmund (4e) devait remonter la tête face à Cologne (8e), ce samedi, dans le cadre de la 8e journée de Bundesliga. Malgré une nette domination (70% de possession, 27 tirs à 5, dont 9 cadrés), les hommes de Niko Kovač ont longtemps buté sur les gants de Marvin Schwäbe… avant d’arracher la victoire grâce à Maximilian Beier en toute fin de rencontre (90e+6, 1-0), au Signal Iduna Park.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
3 Logo Dortmund Dortmund 17 8 +8 5 2 1 14 6
8 Logo Cologne Cologne 11 8 +1 3 2 3 12 11

Une victoire sur le fil (1-0) qui permet au BvB de prendre la troisième place du classement, à deux points du RB Leipzig, 2e. Cologne reste 8e.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
En savoir plus sur

Bundesliga
Dortmund
Cologne

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Dortmund Logo BV Borussia 09 Dortmund
Cologne Logo 1. FC Cologne
