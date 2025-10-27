Menu Rechercher
Liverpool : Paul Scholes sort la sulfateuse contre Mohamed Salah

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Mohamed Salah @Maxppp

Depuis le début de saison, Mohamed Salah est en grande difficulté. Faisant le choix de rester sur les bords de la Mersey en début d’année malgré la fin de son contrat en juin dernier, l’attaquant égyptien est beaucoup moins prolifique. Moins impactant, il commence même à être vilipendé par de nombreux fans liverpuldiens. Alors que les Reds restent sur cinq défaites lors des six derniers matches toutes compétitions confondues, les critiques fusent.

Dans un podcast, Paul Scholes, ancienne légende de Manchester United, a égratigné Mohamed Salah : «Salah est le pire joueur à être nommé meilleur joueur du monde. Il a fait les pires choses que l’on puisse voir de la part d’un attaquant, mais il marquait des buts. Le ballon rebondissait sur ses pieds. Maintenant qu’il ne marque plus, Slot va devoir l’écarter de l’équipe de départ à un moment ou à un autre.» Voilà qui est dit.

