Liga : l’Atlético décroche sa première victoire à l’extérieur contre le Betis

Après sa débâcle sur la pelouse d’Arsenal (4-0) en Ligue des Champions, l’Atlético de Madrid (5e) se déplaçait au stade La Cartuja de Séville pour affronter le Real Betis (6e), ce lundi, en clôture de cette 10e journée de Liga. Une rencontre que ni Alexander Sorloth, ni Antoine Griezmann n’ont débutée, laissés sur le banc au détriment d’Alex Baëna. Les Colchoneros ont parfaitement entamé cette rencontre. Après une frappe contrée de Koke, Giuliano Simeone signait une belle volée du gauche pour ouvrir le score (3e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Atlético 19 10 +8 5 4 1 18 10 6 Betis 16 10 +3 4 4 2 15 12

Juste avant la mi-temps, ce fut au tour d’Alex Baena de s’illustrer, avec une belle enroulée pour faire le break (45e+1). Une libération pour l’ancien joueur de Villarreal, puisqu’il s’agit de son premier but sous ses nouvelles couleurs. En seconde période, les Verdiblancos sont revenus avec de meilleures intentions, notamment aidés par l’entrée de Giovanni Lo Celso. Mais les hommes de Manuel Pellegrini sont tombés sur un très bon Jan Oblak, auteur de cinq arrêts. Après quatre matchs sans victoire à l’extérieur, l’Atlético décroche donc son premier succès hors de ses bases (0-2), en championnat cette saison, et monte à la 4e position du classement de ce championnat espagnol. Les hommes de Diego Simeone reviennent à deux points du FC Barcelone, deuxième.