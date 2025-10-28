Paris FC : Gilli attend plus de ses joueurs

La défaite à domicile face au FC Nantes a fait mal au Paris FC vendredi dernier. Le club promu voulait engranger des points à domicile, avant d’enchainer avec un calendrier sacrément relevé au cours des prochaines semaines. Mais il a été rattrapé par sa fragilité défensive (et aussi le coup de canon de Matthis Abline). A tous les niveaux, Stéphane Gilli, l’entraîneur du club francilien, attend plus de ses joueurs.

« J’attends plus de pratiquement tous mes joueurs. Si on en est là, c’est qu’il y a des choses que l’on doit mieux faire, aussi bien défensivement qu’offensivement. Mais c’est le collectif. Il y en a qui sont peut-être en dessous de leur potentiel parce que je trouve qu’il y a des joueurs qui peuvent faire beaucoup plus sur divers aspects, que ce soit technique, mental ou sur la concentration. Mais je ne sais pas s’ils en ont conscience. On doit tous progresser et sortir de notre zone de confort », a-t-il déclaré en conférence de presse, à la veille d’affronter un gros morceau, à savoir l’OL, à domicile.