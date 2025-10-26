BL : le Bayer Leverkusen domine Fribourg après la claque contre le PSG

Balayé ce mardi en Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain (7-2), le Bayer Leverkusen retrouvait les terrains de Bundesliga avec la réception de Fribourg. Un match dans lequel le Werkself a brillamment rebondi. Cela a démarré fort en première période quand Aleix Garcia trouvait Ernest Poku qui se chargeait de marquer (22e).

La suite après cette publicité

En seconde période, Edmond Tapsoba transformait une sublime offrande d’Alex Grimaldo pour enfoncer le clou (52e). Mieux, le Bayer Leverkusen s’est trouvé en supériorité numérique après le deuxième carton jaune de Philipp Lienhart (74e). Avec cette victoire (2-0), le Bayer Leverkusen grimpe au 4e rang du classement de Bundesliga, à hauteur du Borussia Dortmund (3e) et à deux unités du RB Leipzig (2e).