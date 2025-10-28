Strasbourg : grosse décision avec Samir El Mourabet

Il fait partie des révélations de la saison. Samir El Mourabet est en train de s’imposer dans l’entrejeu de Strasbourg. Le Marocain de 20 ans au parcours assez atypique puisqu’il est d’abord passé par le futsal, voit son contrat terminer en 2027, et les Alsaciens ne veulent prendre aucun risque avec lui.

Comme l’indique L’Equipe, il devrait bientôt prolonger son contrat, et donc se retrouver lié au Racing jusqu’en 2030. Le tout avec une belle augmentation salariale à la clé, puisque le joueur était encore rémunéré selon les termes de son premier contrat pro et non à la hauteur d’un titulaire. Avec 9 apparitions en Ligue 1 cette saison dont 6 titularisations, il s’affirme comme un sacré atout pour le présent et pour l’avenir du club.