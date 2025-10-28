Ligue 2 : Saint-Étienne se relance en humiliant à Pau, Troyes assure

Après deux défaites inquiétantes contre Le Mans et surtout à Annecy, Saint-Etienne s’est relancé. Dans ce multiplex comptant pour la 12e journée, le club du Forez a étrillé Pau 6-0 à Geoffroy-Guichard et reprend sa marche en avant. Les Verts reprennent la 2e place de ce classement, à 4 points du leader troyen, vainqueur d’Amiens 3-1, et passent à la différence de buts devant le Red Star, qui a lourdement chuté à Dunkerque 3-0.

Reims a connu une soirée animée, car après avoir été mené à Boulogne, le club marnais s’est très largement imposé 6-2 et remonte au 5e rang à 4 longueurs de la 2e place. Montpellier a dû se contenter d’un nul sur la pelouse de Clermont 1-1, alors que Le Mans a été rejoint sur le fil à Laval (1-1). Les Tangos inquiètent toujours avec cette 17e place mais ils sont tout de même dans une situation plus reluisante que Bastia, à nouveau défait. Toujours sans la moindre victoire dans ce championnat, les Corses ont perdu à Nancy 2-0.

Les résultats des matchs de 20h30 :

Saint-Etienne 6 - 0 Pau : Ferreira (2e), Cardona (12e), Tardieu (sp 41e), Duffus (44e, 48e), Davitashvili (79e)

Boulogne 2 - 6 Reims : Platret (10e), Boyer (34e) ; Ibrahim (18e, 47e), Nakamura (28e, 43e), Teuma (32e), Diarra (90e+2)

Clermont 1 - 1 Montpellier : Bamba (45e) ; Mbuku (27e)

Dunkerque 3 - 0 Red Star : Durivaux (csc 9e), Sekongo (61e), Essimi (66e)

Rodez 2 - 1 Annecy : Lipinski (77e), Benchamma (90e+2) ; Hbouch (65e)

Nancy 2 - 0 Bastia : Bokangu (16e), Saint-Ruff (90e+4)

Laval 1 - 1 Le Mans : Samb (86e) ; Rossignol (26e)

Troyes 3 - 1 Amiens : Bentayeb (sp 48e, 53e), El Idressiy (89e) ; Ikia Dimi (30e)

Grenoble 0 - 0 Guingamp